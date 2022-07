Jamie Carragher sicher "Erling Haaland wird das i-Tüpfelchen in der Champions League sein"

Erling Haaland (22) wechselte in diesem Sommer zu Manchester City. Im Gepäck eine hohe Erwartungshaltung. Diese könne der Norweger durchaus erfüllen, ist sich Jamie Carragher (44) sicher. Vor allem mit Blick auf den ersehnten Traum vom Champions-League-Triumph.

Für den Meistertitel alleine hätte Manchester den Stürmer aus Sicht des TV-Experten sicherlich nicht zu holen brauchen. "Ich denke, immer noch, dass City der Favorit ist, aber ich glaube nicht, dass Haaland ein Unterschiedsspieler für City in Bezug auf den Gewinn der Liga ist, weil sie jetzt die Liga gewinnen", erklärte Carragher bei TalkSPORT.

Als überflüssig will die Liverpool-Legende die Verpflichtung des früheren BVB-Knipsers allerdings keineswegs abstempeln. "Ich denke Haaland wird das i-Tüpfelchen in der Champions League sein. Wenn er in Madrid auswärts spielt, verlieren sie dieses Spiel nicht, sie gewinnen, sie stehen im Finale und ich denke, das ist der Unterschied, den Haaland machen wird."