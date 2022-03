Deloitte Football Money League : Barça geschlagen! ManCity generiert erstmals die meisten Einnahmen der Welt

Die Corona-Pandemie machte auch vor den Fußball-Klubs nicht Halt. Viele Vereine mussten in den letzten zwei Jahren um ihre Existenz bangen. Manchester City hat es in dieser Krisenzeit dennoch geschafft, eine Menge Geld zu erwirtschaften.

Mit Einnahmen in Höhe von 644,9 Millionen Euro, die in der Saison 2020/21 zusammenkamen, setzte sich der Scheichklub an die Spitze der Deloitte Football Money League. Das war den Citizens zuvor noch nie gelungen. Insgesamt gab es in 25 Jahren mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Manchester United erst drei Klubs, die diese Liste anführten.

Die britische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte veröffentlicht seit 1998 die Liste mit den 20 weltweit umsatzstärksten Fußballvereinen. Unter den aufgeführten Klubs war noch nie ein nichteuropäisches Team zu finden. Auffällig ist darüber hinaus, dass die Einnahmen der Vereine mit der Zeit stark anwuchsen.

Real Madrid führte das Verzeichnis in der Spielzeit 2010/11 beispielsweise noch mit Einkünften von 479,5 Mio. Euro an. In der Saison 2018/19 hätte diese Summe längst nicht mehr für die Vormachtstellung ausgereicht. Der FC Barcelona generierte damals nämlich 840,8 Mio. Euro an Einnahmen, was bislang den größten Wert darstellt.