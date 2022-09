Manchester City Erling Haaland: City-Doppelpacker stellt Ibrahimovic-Rekord ein

Haaland traf zum dritten Mal beim Champions-League-Debüt für seinen neuen Verein. Zuvor gelang ihm dies bereits im Trikot von RB Salzburg und für Borussia Dortmund. Ein solches Kunststück brachten bislang nur Fernando Morientes (46), Javier Saviola (40) und Zlatan Ibrahimovic (40) zustande.

Mit seinem 25. Champions-League-Tor avancierte Haaland darüber hinaus zum jüngsten Spieler, der diesen Meilenstein hinter sich ließ. Der bisherige Rekordhalter, Kylian Mbappe (23), war damals 22 Jahre und 80 Tage alt. Manchesters Goalgetter unterbot den Franzosen am Dienstagabend mit seinen 22 Jahren und 47 Tagen.

Der ungebremste Lauf Haalands versetzte dessen Coach, Pep Guardiola (51), nach der Partie in Hochstimmung. "Er hat einen unglaublichen Torriecher. Hoffentlich kann er so weitermachen. Es sind nicht nur die Tore. Er ist immer da", sprach der Katalane das aus, was viele gegnerische Verteidiger in den letzten Partien zu spüren bekamen.