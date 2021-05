Manchester City : "Eine Legende": Pep Guardiola würdigt Kun Agüero vor Abschied

Sergio Agüero stand in über 270 Ligaspielen für Manchester City auf dem Rasen. In dieser Zeit erzielte er unfassbare 181 Tore und hatte damit erheblichen Anteil an den drei Meistertiteln der vergangenen vier Jahre. Im kommenden Spiel gegen Everton wird der Argentinier seine Abschiedsvorstellung geben. Sein Trainer Pep Guardiola hat nichts als Anerkennung für seinen Stürmer übrig.