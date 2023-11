Enthüllt: Pep Guardiola wollte 47-Millionen-Jungstar behalten

Cole Palmer (21) hat am Sonntag den späten Schlusspunkt in einer imposanten Partie zwischen dem FC Chelsea und Manchester City (4:4) gesetzt. Wenn es nach City-Coach Pep Guardiola (52) gegangen wäre, hätte der Mittelfeldspieler aber erst gar nicht die Chance dazu erhalten, gegen sein Ex-Team zu treffen.

Im vergangenen Sommer fasste Palmer den Entschluss, Manchester zu verlassen und wechselte schließlich für 47 Millionen Euro zum FC Chelsea. Pep Guardiola erinnerte sich vor dem Match am Sonntag, wie es zu dieser Entscheidung kam.

"Cole kam an, akzeptierte einige Prozesse und sagte dann nach ein oder zwei Jahren: 'Nein, ich will hier nicht spielen, ich werde hier nicht spielen", berichtete der frühere Bayern-Trainer. Dabei habe er dem Youngster nach dem Abgang von Riyad Mahrez (32) zusätzliche Einsatzzeiten in Aussicht gestellt.

Die Bemühungen trugen allerdings keine Früchte, weshalb Guardiola seinen Widerstand aufgab. "Ok, geh", sagte er zu Palmer und ließ ihn damit zum Konkurrenten aus der Premier League ziehen.