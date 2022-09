Manchester City Enthüllt: Guardiola wollte Erling Haaland schon viel früher verpflichten

Erling Haaland (22) geht seit dem vergangenen Sommer für Manchester City auf Torejagd. Starcoach Pep Guardiola (51) wollte offenbar bereits schon drei Jahre früher mit dem Norweger zusammenarbeiten.

Wie das deutsche Fachmagazin kicker am Montag berichtet, zeigte sich der Katalane im Herbst 2019 beeindruckt von Haaland, nachdem dieser noch im Trikot von Red Bull Salzburg einen Dreierpack in der Champions League gegen Genk geschnürt hatte.

Erling Haaland is on fire – 12 Tore in sieben Spielen

Angesichts von Haalands bisherigen Leistungen im Trikot von City würden die Dortmunder wohl lieber auf das Duell mit ihrem ehemaligen Torjäger verzichten. Seit seinem Wechsel in die Premier League hat der 22-Jährige in sechs Ligaspielen sensationelle zehn Tore erzielt. In der Champions League netzte er am ersten Spieltag gegen Sevilla doppelt ein.

Auf der Insel wird der norwegische Nationalstürmer von Fans und Experten gleichermaßen gefeiert. Ex-England-Wunderkind Michal Owen traut Haaland zu, Geschichte zu schreiben. "Dieser Kerl wird praktisch jeden Rekord brechen den es gibt", twitterte der ehemalige Stürmer des FC Liverpool und von Manchester United.

Verwendete Quellen: kicker