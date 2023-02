Entscheidung gefallen: So plant Bernardo Silva seine Zukunft

Bernardo Silva will England in Richtung Spanien verlassen - Foto: / Getty Images

Der Nationalspieler hat nach Informationen der Digitalzeitung The Athletic die Entscheidung getroffen, zukünftig in der Primera Division seinem Dienst nachzugehen. Im Sommer 2023 will der 28-Jährige die Premier League verlassen.

Bernardo Silva hat seinen Entschluss bereits den Verantwortlichen von Manchester City übermittelt. Auf seinen zukünftigen Verein hat sich der Klient von Starberater Jorge Mendes hingegen noch nicht festgelegt.

Real Madrid und Barça reizen Bernardo Silva

Silva würde sowohl Barça als auch Real Madrid als neuen Arbeitgeber begrüßen. Die Katalanen versuchten ihr Glück im vergangenen Sommer, Xavi Hernandez (43) war treibende Kraft hinter dem Werben. Letztendlich konnte Barça den Portugiesen aber nicht finanzieren.