Manchester City: Er verdrängte Joao Cancelo, jetzt winkt Rico Lewis der große Zahltag

Rico Lewis stammt aus der eigenen Jugend der Sky Blues, im Alter von 17 Jahren feierte er Mitte August des vergangenen Jahres sein Debüt für die erste Mannschaft in der Premier League. Wenig später folgte sein erster Auftritt in der Champions League.

Lewis' Berater und die Verantwortlichen des alten und neuen englischen Meisters sind dem italienischen Transferexperten zufolge seit Monaten in Gesprächen. Nun gehe es nur noch um die Details. Nach Informationen des Daily Star winkt Lewis eine Vervierfachung seines aktuellen Gehalts auf knapp zwei Millionen Euro.

Im Winter verdrängte Rico Lewis Joao Cancelo auf die Ersatzbank. Daraufhin kam es zu Unstimmigkeiten zwischen Trainer Pep Guardiola und Cancelo. Die Folge: Der gestandene portugiesische Nationalspieler wechselte auf Leihbasis zum FC Bayern.

Ein Zurück gibt es für Cancelo dem Vernehmen nach nicht. Sollte der FC Bayern keinen Gebrauch von seiner 70 Millionen Euro schweren Kaufoption machen, wird Manchester City andernorts einen Abnehmer für den Außenverteidiger suchen.

Pep Guardiola ist ein Fan des Rechtsverteidigers

Rico Lewis hat sich indes ins Herz von Pep Guardiola gespielt." In den letzten 10 Spielen hat er nicht viel gespielt, aber ohne Rico in dieser Saison wäre der Schritt, den wir als Team gemacht haben, schwieriger gewesen. Davon bin ich ziemlich überzeugt", schwärmte der City-Chefcoach Anfang Mai von dem Youngster. Das einzige, was Rico Lewis noch fehle, sei Erfahrung.