Manchester City : Eric Garcia träumt vom Zusammenspiel mit Lionel Messi

"Neben Messi zu spielen wäre etwas ganz Besonderes, er ist der beste der Welt. Wir sehen Woche für Woche, was er tut und es ist unglaublich", schwärmt der spanische Nationalverteidiger laut SPORT.

Eric Garcia genoss einen Großteil seiner Ausbildung bei Barça, wechselte 2016 zu Manchester City. Seinen auslaufenden Vertrag will er nicht verlängern, eine Rückkehr nach Barcelona steht an. Nach neun Jahren in La Masia sei er "ein Fan" der Blaugrana.

Probleme mit seinem Trainer Pep Guardiola (50) gibt es wegen des Abschieds zum Saisonende nicht: "Meine Beziehung zu Pep ist dieselbe wie vor meiner Entscheidung."