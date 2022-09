Manchester City Erling Haaland & Pep Guardiola – zwei Fußball-Verrückte unter einem Dach

Erling Haaland (22) jagt in England nach seinem Wechsel zu Manchester City einen Rekord nach dem anderen. Die schnelle Integration hat der Stürmer zu großen Teilen seinem Coach zu verdanken, in dem er einen Gleichgesinnten gefunden hat.

Guardiola ist dafür bekannt, seine Spieler mit seinen Vorstellungen hin und wieder zu überfordern. Neuzugang Haaland hat mit Citys Spielphilosophie hingegen bislang keinerlei Probleme. "Es ist ein kompliziertes System. Aber ich versuche, das so schnell wie möglich zu verinnerlichen. Ich darf keine Zeit verlieren." Dies spiegelt sich auch in seiner bisherigen Saisonleistung wider.

Mit seinen 12 Pflichtspieltreffern in gerade einmal acht Partien erinnert Haaland fast schon an einen Getriebenen, der um seine Spielzeit fürchten muss. "Ich bin ein bisschen überrascht (dass ich so gut gestartet bin, Anm. d. Red.), aber es ist kein großer Schock", räumte der Angreifer ein, der am Mittwoch in der Champions League auf seinen vorherigen Arbeitgeber, Borussia Dortmund, trifft.