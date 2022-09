Manchester City Erling Haaland: Kung-Fu-Tor erinnert Guardiola an Johan Cruyff

Der Treffer von Erling Haaland gegen Borussia Dortmund erinnert Pep Guardiola (51) an ein Tor von Barça-Legende Johan Cruyff (†68) - Foto: / Getty Images

Am Mittwoch versetzte Erling Haaland (22) seinen ehemaligen Teamkollegen von Borussia Dortmund einen Stich ins Herz. Sechs Minuten vor dem Ende erzielte der Norweger das 2:1 für Man City auf spektakuläre Weise. Ein Treffer wie eine Hommage an Johan Cruyff.

City-Coach Pep Guardiola (51) musste beim späten 2:1, bei dem Haaland den Ball auf Kopfhöhe mit dem Fuß im gegnerischen Kasten unterbrachte, an die verstorbene Barça-Legende denken. "Dieses Tor hat mich an ein ganz ähnliches von Johan vor vielen Jahren erinnert. Gegen Atletico Madrid", so der Katalane nach dem Match.

Gegen die Colchoneros traf Cruyff am 22. Dezember 1973 ebenfalls aus beträchtlicher Höhe mit dem Fuß ins Tor. Der Niederländer benutzte für sein Kunststück, das allgemein als schönster Treffer in dessen Karriere gilt, sogar die Hacke.

Neben der unglaublichen Körperbeherrschung vereinen die Tore von Haaland und Cruyff noch ein Detail: Damals wie heute markierten die Goalgetter den 2:1-Endstand. Erling Haaland spielte seine Leistung derweil etwas herunter.