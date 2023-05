Erling Haaland baut Fabel-Rekord aus – sehr zum Leid seiner Schuhe

Erling Haaland trifft und trifft und trifft - Foto: / Getty Images

Zu Beginn des Monats erzielte Erling Haaland (22) seinen 35. Treffer in der Premier League. Mehr Tore hatte ein Spieler in Englands Oberhaus noch nie in einer einzigen Saison geschossen. Anlässlich dieses Erfolges ließ sich der Angreifer von Manchester City spezielle Schuhe anfertigen, die allerdings schon wieder überholt wirken.

Am Sonntag trat Haaland im Liga-Match gegen den FC Everton (3:0) mit seinen maßgefertigten Schuhen an. Auf den Tretern prangte an der Außenseite eine himmelblaue 35. Die Zahl symbolisiert die 35 Premier-League-Tore des Mittelstürmers. Gegen die Toffees traf der frühere BVB-Stürmer in der 39. Minute zum zwischenzeitlichen 2:0, womit er seinen Rekord weiter ausbaute. Dieser Erfolg sollte sich scheinbar auch auf den neuen Schuhen widerspiegeln. Haaland nahm deshalb nach der Begegnung eine Korrektur vor und strich in der Kabine mit einem Stift die letzte Ziffer der 35 weg, um sie durch eine sechs zu ersetzen, wie auf dem Instagram-Kanal des City-Stars dokumentiert wurde.

Erling Haaland ging in der vergangenen Saison für den BVB auf Torejagd - Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com