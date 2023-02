Erling Haaland begeistert mit Bugs-Bunny-Diät

Haaland wird auf der Insel regelmäßig mit einer Karotte zwischen den Zähnen abgelichtet. Das Gemüse ist bekannt für seinen hohen Anteil an Vitamin A, das die Sehfunktion schützt. Womöglich nimmt der ehemalige BVB-Star die Möhren deshalb nicht einmal mehr aus dem Mund, wenn er Autogramme unterschreibt.

Bei seinen Anhängern kommt der Spleen unterdessen gut an. "Ich möchte für Erling Haaland sein, was die Möhren für ihn sind", träumte etwa ein User auf Social Media. Ein weiterer scherzte: "Vielleicht besteht der Trick darin, ganze Karotten zu essen, um Haaland zu werden." Für die Transformation benötigt es da noch etwas mehr, wie der Angreifer selbst verriet.

Erling Haaland hält strenge Diät

Haaland gilt als Musterprofi, der penibel darauf achtet, was auf seinem Teller landet. "Ich denke, dass es am wichtigsten ist, qualitativ hochwertige Lebensmittel zu essen, die so lokal wie möglich sind", erklärte der Norweger in der Doku "Haaland: Die große Entscheidung".