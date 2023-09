Erling Haaland "eifersüchtig" auf Mitspieler? City-Star denkt angeblich an Abschied

Erling Haaland blieb in der Champions League zuletzt ohne eigenes Tor - Foto: / Getty Images

Der Wechsel von Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City ist bisher eine reine Erfolgsgeschichte. In seiner ersten Saison hat der Norweger ist seiner neuen Wahlheimat alles gewonnen – und doch scheint er nun mit einem Wechsel zu liebäugeln.

Für Erling Haaland hätte seine erste Saison seit dem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City kaum besser laufen können. Auf individueller Ebene hat der Norweger nahezu alles zerschossen, was ging, erzielte in 53 Spielen 61 Scorerpunkte.

Zudem holte er direkt jeden wichtigen Titel mit den Sky.Blues. Auch in dieser Saison hat der 23-Jährige keinerlei Anlaufschwierigkeiten und steht nach 9 Spielen bereits bei 8 Toren. Und doch scheint er nicht ganz zufrieden zu sein.

So berichtet das spanische Portal Diario Gol, dass Haaland nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad, bei dem er ohne Torerfolg blieb, um seine Rolle als unangefochtener Anführer im Team von Pep Guardiola bange. Grund dafür sei sein Mitspieler Julian Alvarez, der ihm im Spiel gegen die Serben mit zwei Treffern die Show stahl und im Anschluss von Guardiola in den höchsten Tönen gelobt worden war.