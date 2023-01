Erling Haaland enthÃ¼llt: Solskjaer trieb mir diese SchwÃ¤che aus

Als Erling Haaland als Jungspund bei Molde FK unterwegs war, hörte er auf das Kommando von Ole Gunnar Solskjaer. Die United-Legende war Cheftrainer des norwegischen Erstligisten – und brachte Haaland das Kopfballspiel bei.

"Ich glaube, das erste, was er zu mir gesagt hat, war: 'Du hast keine Ahnung, wie man den Ball köpft. Daran müssen wir arbeiten", berichtet Haaland gegenüber GQ von einer Unterredung mit seinem Trainer. Zwei Jahre lang habe man zusammen am Kopfballspiel gearbeitet. "Die ganze Zeit, in der ich bei Molde war."

Die Sonder-Trainingseinheiten haben geholfen. Haaland ist mittlerweile ein Kopfballungeheuer. "Ich habe vorher den Ball nicht getroffen", so der Ex-Torjäger von Borussia Dortmund. Dank Solskjaer erziele er nun auch Tore mit dem Kopf.