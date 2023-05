Erling Haaland ist für Wayne Rooney "der beste Fußballer der Welt"

Rooney sprach in einem Interview mit der Times aus, was vielen Experten aktuell sicherlich durch den Kopf geht. "Erling Haaland ist derzeit der beste Fußballer der Welt." Seiner Ansicht nach müsse der Norweger nicht einmal einen Vergleich zum GOAT scheuen.

"Lionel Messi ist der Größte, aber im Moment spielt niemand besser, als ein Stürmer, der – obwohl ich auf dieser Position selbst Rekorde gebrochen habe – mir mit seinem erreichten Niveau den Atem raubt", verriet Rooney.

Gewinnt Erling Haaland in diesem Jahr seinen ersten Ballon d'Or?

Haaland hat für Manchester City in dieser Saison schon 50 Tore in 44 Partien erzielt. In Rooneys Augen könne es in Bezug auf den Goldenen Ball für den besten Profifußballer des Jahres deshalb nur einen Favoriten geben.