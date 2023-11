Erling Haaland klagt über englische Küche – City-Star lässt Essen einfliegen

In seiner Heimat kommt dieses Verhalten indes sehr gut an. "Ich freue mich, dass zwei der berühmtesten Schätze Norwegens im Vereinigten Königreich zusammengekommen sind", erklärte Victoria Braathen, die britische Direktorin des Norwegian Seafood Council, voller Stolz.

"Haaland hat sich über den Fisch geärgert", bestätigte eine Quelle gegenüber dem Boulevardblatt The Sun. "Er wollte Lachs. Also ließ er den Ernährungsberater dafür sorgen, dass das Küchenpersonal des besten Fischrestaurants Norwegens eingeflogen wurde. Es hat ein Vermögen gekostet – aber es ist der beste Lachs."

Cristiano Ronaldo machte Erling Haaland zum Fisch-Fan

Dass Erling Haaland so versessen auf guten Fisch ist, liegt laut Papa Alf-Inge (50) im Übrigen an Cristiano Ronaldo (38). "Patrice Evra erzählte ihm eine Geschichte über ein Mittagessen, das er mit Ronaldo hatte und Cristiano hatte Fisch, sonst nichts", wird Alf-Inge von The Sun zitiert. "Erling versucht jetzt, das Gleiche zu tun, denn Ronaldo ist 38 und steht immer noch an der Spitze des Spiels."

