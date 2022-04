Erling Haaland: Letzte Einigung erzielt! ManCity-Wechsel steht nichts mehr im Weg

Erling Haaland wird seinem Beruf ab der kommenden Saison in der Premier League nachgehen. Nach Angaben der Daily Mail haben sich Manchester City und die Vertreter des Superstars auf einen Wechsel in diesem Sommer geeinigt.

Es ist davon auszugehen, dass ManCity die in Haalands bei Borussia Dortmund gültigem Vertrag vorhandene Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro ziehen wird. Wenn alles nach Plan läuft, so heißt es in dem dazugehörigen Bericht, sollte der Deal in der nächsten Woche unter Dach und Fach sein.