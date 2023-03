Erling Haaland mit nächstem Seitenhieb gegen City-Kollegen

Manchester City hat am Samstag einen 6:0-Kantersieg im FA Cup gegen den FC Burnley gefeiert. Dreifachtorschütze Erling Haaland (22) avancierte zum Matchwinner und teilte abermals gegen einen Mitspieler aus.

Nach dem Abpfiff erhielt der Norweger den Spielball und ging damit schnurstracks auf Jack Grealish (27) zu, der erst in der 89. Minute eingewechselt wurde. Haaland erlaubte sich anscheinend einen Scherz mit seinem Freund, weil dieser den Ball lachend zum Angreifer zurückwarf.

Grealish nahm am Wochenende somit die Opferrolle bei einem von Haalands Neckereien ein. Zuletzt teilte der Brite noch gemeinsam mit dem früheren BVB-Stürmer gegen Mannschaftskamerad Ruben Dias (25) aus, weil dieser zu schmächtig für einen Spieler sei, der permanent im Fitnessstudio ist.

Manchester City: Fans teilen Erling Haalands Humor

Im Netz kam die neuste Aktion von Haaland indes sehr gut an. "Erling Haaland hat in diesem Jahr so viele Matchbälle aus Hattricks geholt, dass er jetzt versucht, sie zu verschenken", scherzte etwa ein User auf Social Media.