Manchester City Erling Haaland: Norwegen-Kollege traut ihm über 50 Saisontore zu

Erling Haaland (22) ist aktuell der beste Torschütze der europäischen Top-Ligen. Der Neuzugang von Manchester City hat sich aufgrund seines hervorragenden Starts nun die erste individuelle Auszeichnung verdient.

14 Tore in wettbewerbsübergreifend zehn Spielen: Erling Haaland hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester City zweifelsohne die Erwartungen übertroffen. Stefan Johansen traut seinem Landsmann 50 Saisontore zu.

"Er könnte in dieser Saison über 50 Tore erzielen – er ist unglaublich", erklärt der Mittelfeldspieler der Queens Park Rangers gegenüber dem Radiosender talksport." Schauen Sie sich nur schon seine Torbilanz an. Ich will ihn nicht unter Druck setzen, aber er ist so gut."

Stefan Johansen kennt Haaland aus der norwegischen Nationalmannschaft. Die Leistungen des Sturmtanks in der Premier League überraschen den 31-Jährigen daher "kein bisschen." Er habe seinen Mannschaftskollegen gegenüber sofort erklärt, dass Haaland auch in der Premier League Tore schießen werde.