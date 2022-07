Manchester City Erling Haaland: "Guardiola ist ein bisschen verrückt"

Haaland stand im Match in Green Bay zum ersten Mal in der Startelf der Citizens und erzielte in der 12. Minute sofort seinen Premierentreffer. Zuvor warnte Pep Guardiola (51) noch vor dem Fitnessrückstand seines Neuzuganges.

Im Training scheint der Katalane kreative Methoden einzusetzen, um diesen konditionellen Mangel auszugleichen. So lassen sich zumindest die Worte Haalands interpretieren. "Guardiola ist ein bisschen verrückt und das gefällt mir", verriet der Stürmer nach der Begegnung gegen die Bayern. "Ich kann ihnen nach einer Woche noch nicht viel darüber sagen, aber ich habe gut trainiert und bin bereit für das, was als Nächstes kommt."