Erling Haaland unterschreibt bald "größten Sponsorenvertrag der Fußball-Geschichte"

Mal Adidas, mal Nike, mal Puma – die großen Sportartikelhersteller buhlen schon seit Langem um die Gunst von Erling Haaland, möchten den Superstar von Manchester City für sich gewinnen und ihn auf verschiedenste Art und Weise prominent platzieren.

Offenbar wird es demnächst eine Entscheidung geben, welcher Marke sich Haaland künftig verschreibt. "Als ich vor 20 Jahren begann, hätte ich niemals die Sponsorensummen erreicht, über die derzeit diskutiert werden", erzählt Haalands Beraterin Rafaela Pimenta bei Globoesporte.

Dann folgt die Mega-Ankündigung: "Wir werden sehr bald den neuen Sponsor von Haaland bekanntgeben. Es ist der größte Sponsorenvertrag in der Geschichte des Fußballs! Aber ich bin sicher, dass ich in drei Jahren, wenn ich mir diesen Vertrag ansehe, sagen werde: 'Was für ein schrecklicher Vertrag'. Die Aussicht auf einen Milliardentransfer ergibt sich daraus, aus dem Wachstum des Sports."