Sponsor-Kohle: Erling Haaland streicht etliche Millionen ein

Wie The Athletic vermeldet, verdient Haaland durch seinen neuen Sponsorenvertrag 22 Millionen Euro pro Jahr. Am Freitagabend posteten die beiden Parteien auf Twitter bereits ein Bild, das den Angreifer von Manchester City in seiner typischen Yoga-Jubelpose zeigt.

"Eine neue Ära der Nummer 9. Erling Haaland ist eine Naturgewalt. Seid ihr bereit?", lautete Nikes Botschaft im abgesetzten Tweet, der schnell tausende Likes erhalten hat.

Der US-Riese wird froh sein, den momentan torgefährlichsten Mittelstürmer der Premier League wieder unter Vertrag zu wissen. Im Januar 2022 endete die Kooperation mit Haaland, der damals noch für Borussia Dortmund spielte. Anschließend wurde der Knipser von einigen Ausrüstern wie Puma umworben, eine Zusammenarbeit kam jedoch nicht zustande.