Manchester City Erling Haaland: Waren PSG & Real Madrid völlig chancenlos?

In diesem Sommer beherrschte Erling Haaland (22) mit seinem Abgang aus Dortmund etliche Titelseiten. Bevor sein Wechsel zu Man City unter Dach und Fach war, rätselte die Fußballwelt über seinen zukünftigen Arbeitgeber. Zwei Teams, die zwischenzeitlich stark mit dem Mittelstürmer in Verbindung gebracht wurden, hatten offenbar nur Außenseiterchancen.

Haalands Vater Alf-Inge gibt in der norwegischen Doku "Haaland – Valget" (deutsch: Haaland – die Wahl) Einblicke in den damaligen Entscheidungsprozess. "Auf unserer Liste sind die Bayern im Moment die Nummer zwei. City ist meiner Meinung nach das beste Team", so Papa Haaland.

Zwei hoch gehandelte Klubs belegten hingegen nur die hinteren Plätze. "Real Madrid ist die Nummer 3, PSG ist die Nummer 4", erklärte Alf-Inge. Die Platzierungen ergaben sich unter anderem aus der Spielpraxis, die der Goalgetter bei einem Transfer zu erwarten hätte.