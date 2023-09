Erling Haaland winkt Gehaltsexplosion – Manchester City zum Handeln gezwungen

Erling Haaland (23) hat in seinem ersten Jahr bei Manchester City selbst die höchsten Erwartungen übertroffen. Sein Verein fürchtet nun, dass der anhaltende Hype finanzstarke Interessenten auf den Plan ruft und greift deshalb tief in die eigene Tasche.

Mit diesem unverschämten Angebot will City unbedingt verhindern, dass Haaland vorzeitig aus seinem bis 2027 gültigen Vertrag aussteigt. Die Skyblues befürchten in diesem Zusammenhang vor allem das aufgekommene Interesse saudi-arabischer Teams an den Profis aus der Premier League.

Erling Haaland trifft weiter nach Belieben

Während City also daran arbeitet, Haaland möglichst lange im Etihad Stadium zu halten, untermauert der Angreifer, warum er so wertvoll für sein Team ist. In der noch jungen Saison erzielte der Skandinavier in vier Partien bereits sechs Tore. Am Wochenende gelang ihm gegen den FC Fulham (5:1) erst wieder ein Hattrick, nachdem er in der zweiten Halbzeit aufdreht hatte.

Schon in der Vorsaison war Haaland ein Garant für den Triumphzug seiner Mannschaft. Mit 52 Pflichtspieltreffern hatte er maßgeblichen Anteil am Triple-Gewinn der Citizens. Wenn es nach seinen Vorgesetzten geht, sollen die nächsten Jahre ähnlich erfolgreich gestaltet werden – koste es, was es wolle.

