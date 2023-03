Erling Haaland winkt Monster-Vertrag dank Real Madrid

Erling Haaland (22) hat bei Manchester City einen Raketenstart hingelegt. Der Norweger unterschrieb in England erst im Sommer einen langfristigen Kontrakt bis 2027. Trotzdem reißen die Gerüchte um einen Wechsel zu Real Madrid nicht ab. Sein Verein schwingt deshalb die Geldkeule.

Nach Informationen der britischen Tageszeitung The Sun will City seinem Stürmer zeitnah einen neuen Vertrag anbieten, der ihm ca. 570.000 Euro Wochengehalt einbrächte. Damit stiege Haaland zum bestbezahltesten Spieler der Premier League auf.

Im Augenblick verdient Haaland 425.000 Euro pro Woche, womit er schon jetzt gemeinsam mit Teamkollege Kevin De Bruyne (31) und David de Gea (32) von Manchester United das Gehaltsranking in England anführt.

BVB-Ikone Erling Haaland: Beraterin heizte Wechsel-Gerüchte an

Man City möchte mit der Gehaltserhöhung, die Haaland gleichzeitig bis 2028 an die Skyblues binden würde, eine Botschaft an Real Madrid senden. Die Spanier sollen Berichten zufolge an einem geheimen Plan arbeiten, um den früheren Angreifer von Borussia Dortmund zum amtierenden Champions-League-Sieger zu lotsen.