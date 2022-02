Everton verliert gegen ManCity : "Es ist bestenfalls Inkompetenz": Frank Lampard nach Fehlentscheidung bedient

Der FC Everton kassierte am Samstag eine bittere 0:1-Heimniederlage gegen Meister Manchester City. Die Toffees wurden in der Schlussphase um eine große Möglichkeit gebracht, was ihren Coach nach der Partie noch mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch zum Interview antreten ließ.