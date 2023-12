Es wird immer verrückter – Saudischer Zweitligist baggert an Kevin de Bruyne

Bereits bei zahlreichen Transfers in die saudische Liga von europäischen Topspielern, die eigentlich noch auf der Höhe ihres Schaffens waren, sind die Fußball-Fans in diesem Sommer vom Glauben abgefallen.

Doch es wird immer wilder: Dem Vernehmen nach soll inzwischen sogar ein Zweitligist des Wüsten-Staates ins Rennen um die Star-Spieler eingestiegen sein und dabei keinen geringeren als Kevin de Bruyne (32) ins Auge gefasst haben.

Laut der Zeitung Asharq al-Awsat soll der saudische Zweitligist Al-Qadsiah bei de Bruyne vorstellig geworden sein und dem Belgier ein erstes Angebot unterbreitet haben.Al-Qadsiah belegt in der zweiten saudischen Liga aktuell den zweiten Tabellenplatz und will sich bereits für einen Aufstieg in die erste Spielklasse rüsten.

Transfer sehr unwahrscheinlich

Ein Transfer des 32-jährigen Edeltechnikers ist allerdings trotz des vermeintlich offerierten Geldregens äußerst unwahrscheinlich. Der Belgier ist bei Manchester City, wenngleich er aufgrund eines Muskelteilabrisses in dieser Saison bisher kaum spielen konnte, nach wie vor ein unumstrittener Stammspieler und will auch in Zukunft weiterhin Titel mit den Skyblues gewinnen.

Hinzu kommt, dass der ehemalige Wolfsburger auch bei den Citizens ohnehin nicht gerade nur für eine Packung Brötchen spielt - der Belgier soll zu den Top3 der Premier League -Topverdiener gehören - und wohl kaum nur durch finanzielle Anreize gelockt werden kann.

Verwendete Quellen

Asharq al-Awsat