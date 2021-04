Manchester City : Ex-Barça-Star schwärmt von Phil Foden - Vergleich mit Andres Iniesta

Giovanni van Bronckhorst stimmt im Gespräch mit dem niederländischen TELEGRAAF in den von Guardiola angestimmten Lobeschor ein. Laut dem ehemaligen Spieler des FC Barcelona und des FC Arsenal sei Foden von den Veranlagungen her eher ein spanischer Spieler.

"Er kann alles. Er hat die richtige Mentalität, kann Tore erzielen. Er kämpft und ist intelligent dazu", schwärmte erst Pep Guardiola von seinem Juwel Phil Foden. Der soll dazu beitragen, dass Manchester City in diesem Jahr zum ersten Mal in der Vereinshistorie die Champions League gewinnt.

Van Bronckhorst war bereits selbst auf Foden aufmerksam geworden. Der Niederländer hospitierte in der Saison 2019/20 bei den Skyblues, um dort Einblicke in die Abläufe des Vereins zu bekommen.

Der 46-Jährige erklärt, dass Foden während seiner ManCity-Zeit noch kein entscheidender Faktor gewesen sei, was sich inzwischen aber geändert habe. "Denken Sie an Andres Iniesta bei Barcelona. Er ist ein sehr kompletter Spieler und alles, was ich bei City gesehen habe, sagt, dass er ein Mega-Talent ist", so van Bronckhorst.