Erling Haaland kauft Luxus-Apartment in der Heimat

Im Saisonendspurt tanzte Haaland noch auf drei Hochzeiten. Mit Manchester holte er schließlich das Triple nach England. In all dem Trubel fand der Goalgetter zudem zusätzlich die Zeit, ein Apartment in Norwegens Hauptstadt zu erwerben. Am Tag des Champions-League-Endspiels soll der Kauf über die Bühne gegangen sein.

Haalands neue Zuflucht befindet sich einem der oberen Stockwerke im Hotel Sommerro in Oslo. Auf 154 Quadratmetern stehen dem Mittelstürmer unter anderem eine Dachterrasse und drei Schlafzimmer zur Verfügung.

Luxus hat allerdings seinen Preis. Knapp drei Millionen Euro musste Haaland für seine neue Bleibe hinblättern. Laut der britischen Boulevardzeitung Daily Mail kassiert der frühere BVB-Star bei City ein Jahresgehalt in Höhe von 51 Millionen Euro. Mit dem Kauf der Oslo-Immobilie hat sich der Fußballprofi finanziell also keineswegs verhoben.