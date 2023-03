Ex-BVB-Star Erling Haaland verspottet Teamkollegen von Manchester City

Anlässlich der Oscar-Verleihung, die am letzten Wochenende über die Bühne ging, wollte City-Angreifer Jack Grealish (27) selbst einen Gold-Jungen an einen Teamkollegen verteilen.

"Diese Auszeichnung ist für Ruben Dias für den größten Betrug", erklärte Grealish in einem Social-Media-Video, in dem er in einem Auto sitzt und einen digitalisierten Oscar in den Händen hält. "Er ist viermal am Tag im Fitnessstudio, aber wir sehen einfach nie etwas."

Der Offensivspieler holte danach noch einen Kumpel mit ins Boot. "Erinnern sie sich, als wir vor ein paar Jahren gegen Dortmund gespielt haben und er von diesem Mann einen Tackle bekommen hat...", fragte Grealish und schwenkte auf Erling Haaland rüber. Der frühere BVB-Stürmer nahm den Faden sofort auf. "Ja, ich meine, er ist die ganze Zeit im Fitnessstudio. Und die Resultate … wo ist das Ergebnis?", teilte Haaland gegen Dias aus.