Boavista Porto Ex-City-Star Javi Garcia beendet seine Laufbahn

Elf Vereinstitel gewann Javi Garcia mit Zenit St. Petersburg, Real Madrid, Benfica Lissabon und Manchester City. Jetzt macht er Schluss. Sein eigentlich bis 2023 gültiges Arbeitspapier bei Boavista Porto wird vorzeitig aufgelöst.

Garcia wurde in der Jugendabteilung von Real Madrid ausgebildet, für die erste Mannschaft kam er in 31 Partien zum Einsatz. Häufiger am Ball war der zweimalige spanische Nationalspieler für Betis Sevilla (64), Manchester City (76), Zenit St. Petersburg (108) und Benfica Lissabon (131). Für Boavista stand er seit 2020 in 44 Spielen auf dem Rasen.