Manchester City : FC Bayern ausgestochen: ManCity schnappt sich ungarisches Supertalent

Vancsa wird dagegen vorerst nicht für Lommel spielen, sondern ist bis Saisonende an seinen Jugendklub MTK Budapest verliehen. Verschiedenen Berichten zufolge ist eine Ablöse von fünf Millionen Euro fällig geworden.

ManCity sticht im Poker um den 17-Jährigen damit unter anderem den FC Bayern, den AC Mailand sowie den FC Sevilla aus. Vancsa sorgte in der UEFA Youth League für Furore, in der er für Budapest fünf Tore und zwei Vorlagen in vier Spielen markierte. Vancsa kann im Sturm auf der Außenbahn sowie der Zentrale eingesetzt werden.