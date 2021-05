Manchester City : Gänsehautfeeling: Kun Agüero verabschiedet sich mit Rekord von ManCity

Wenn ein angesehener Spieler einen Klub verlässt, möchte der Trainer seinem Schützling einen gebührenden Abschied ermöglichen. Am letzten Spieltag ist das nicht immer so leicht, wenn noch bestimmte Ziele erreicht werden sollen. Zum Glück war Manchester City vor dem 38. Spieltag nicht mehr vom Thron der Premier League zu stoßen. Dennoch wollte Sergio Agüero seine Zeit in England mit einer Gala krönen.