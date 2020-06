60 Millionen Angebot? : Manchester City geht bei Achraf Hakimi in die Vollen

Lucien Favre hatte am Montagnachmittag in seiner Art noch mal klargemacht, dass er gerne über die Saison hinaus mit Achraf Hakimi zusammenarbeiten würde. Doch Borussia Dortmund muss sich inzwischen großer Konkurrenz erwehren. Dazu gehört auch Manchester City.

BVB-Coach Lucien Favre hatte erst am Montag geäußert, er hoffe, dass er Hakimi auch noch in der kommenden Saison anleiten darf. Die Borussen begeben sich nebenher auf die Suche nach geeichtem Ersatz.

Pep Guardiola verfolgt offenbar einen ganz genauen Plan mit Achraf Hakimi. Wie der spanische Radiosender CADENA SER erfahren haben will, sei Manchester City grundsätzlich bereit, 60 Mio. Euro Ablöse für Hakimi zu zahlen.

"Am ehesten suchen wir einen Außenstürmer und Außenverteidiger", ließ Favre die Planungen für den Sommer durchblicken. Hakimi weiß auch in dieser Saison mit 19 direkten Torbeteiligungen vollauf zu überzeugen.

Die AS wartete derweil am Dienstag mit der Information auf, Hakimi genieße in der kommenden Wechselperiode beim FC Bayern Priorität. Demnach biete der Rekordmeister ein jährliches Gehalt von sechs bis sieben Millionen Euro netto.