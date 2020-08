Nach Königsklassen-Aus : Manchester City: Gerüchte um Pochettino, doch Pep Guardiola soll verlängern

Bei Manchester City will man trotz des erneuten Scheiterns im Champions-League-Viertelfinale an Pep Guardiola festhalten. Der Katalane soll seinen Vertrag nicht nur erfüllen, sondern auch verlängern.

Vercoacht habe sich Guardiola einmal mehr, so die Vorwürfe gegen den Katalanen. Gerüchte um eine Ablösung des Ex-Barça-Coachs kursierten, Mauricio Pochettino (48) wurde als Nachfolger gehandelt.

Manchester City hat es erneut verpasst, in der Champions League ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die Titelvergabe geht. Erneut war im Viertelfinale Schluss. 2019 scheiterte man gegen Tottenham, jetzt gegen Olympique Lyon.

Manchester City scheint die Negativpresse egal zu sein. Die Bosse des Scheich-Klubs sind offenbar weiterhin der Meinung, dass Guardiola der richtige Mann ist, um den Traum vom Champions-League-Titel zu verwirklichen.

Nach Informationen des TELEGRAPH wollen die Sky Blues den 2021 auslaufenden Vertrag mit dem Katalanen verlängern. Gespräche laufen angeblich bereits.

Pedro Porro verlässt Manchester in Richtung Sporting Lissabon

Die Verhandlungen mit Guardiola laufen noch - abgeschlossen sind die Gespräche mit Pedro Porro. Der Rechtsverteidiger läuft die nächsten beiden Jahre auf Leihbasis für Sporting Lissabon auf.

Manchester City hatte den 20-jährigen Spanier 2019 für 12 Millionen Euro vom FC Girona verpflichtet und ihn anschließend bei Real Valladolid geparkt. Nun soll er in der Primeira Liga die nächsten Entwicklungsschritte machen.

"Ich bin sehr glücklich. Sporting ist ein großer Verein in Portugal und das Projekt ist aufregend", wird Porro auf der Webseite des portugiesischen Traditionsvereins zitiert. "Das ist ein großer Schritt in meiner Karriere. Ich werde in dieser Saison alles geben."