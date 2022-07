Manchester City Giftpfeil gegen United: Erling Haaland macht sich bei City-Fans auf Anhieb beliebt

Da sein Vater Alf-Inge bereits für diesen Verein auflief, weiß der langjährige BVB-Stürmer natürlich um die große Rivalität in Manchester. Haaland wusste deshalb genau, was er antworten sollte, als er gefragt wurde, auf welche Begegnung er sich am meisten freue. "Ich mag es nicht, die Worte zu sagen... Manchester United." Dass ihm der Name des Erzfeindes nur so schwer über die Lippen kam, erfreute die City-Fans über alle Maßen.