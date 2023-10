Angebot von Juventus? Pep Guardiola äußert sich

Pep Guardiola erinnert sich an seine Zeit in Italien - Foto: / Getty Images

Star-Trainer Pep Guardiola (52) sprach bei einer von der Stiftung Vialli und Mauro organisierten Veranstaltung in Cuneo (Italien) vor Kindern und Jugendlichen der sechsten und siebten Klasse unter anderem über seine Liebe zu Italien und den Triple-Sieg mit Manchester City. Durch seine Serie A-Vergangenheit als Spieler hat der ehemalige Bayern-Coach weiterhin eine starke Verbundenheit zu dem Land im Süden Europas.

Zu seiner aktiven Zeit als Spieler war der Spanier insgesamt drei Jahre in Italien und spielte bei Brescia und der Roma. Der Trainer von Manchester City adelte dabei die italienische Legende Roberto Baggio (56) als einen der "besten Spieler", mit denen er jemals zusammengespielt habe.

Guardiola brennt noch für Trainer-Job

Der 52-Jährige erklärte außerdem, dass er sich noch voller Tatendrang fühle, aber früher oder später der Tag kommen würde, an dem "die Leidenschaft nachlässt" und es dann an der Zeit sei, die Tätigkeit als Trainer ruhen zu lassen.

Pep gibt talentierten Spielern Ratschlag

Des Weiteren gab der zweifache Triple-Gewinner Ratschläge an talentierte Nachwuchskicker weiter: "Talent entwickelt sich nicht auf dem Bett und beim Anschauen von Instagram, man muss viel spielen, wenn man zu Hause bleibt, ist es schwierig, Erfolg zu haben. Wir müssen mehr darüber nachdenken, was wir selbst wollen, aber oft denken wir mehr darüber nach, was andere sagen."