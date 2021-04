Manchester City : "Guardiola ein Magier": Marcelo Bielsa adelt seinen Fan

"Er ist ein magischer Mann", sagte Bielsa laut MARCA über den Katalanen. "Was er kann, ist für mich äußerst schwierig zu versuchen. Ich habe bereits aufgegeben, aber ich hege echte Bewunderung für das, was er tut."

Guardiola lasse Fußballs spielen, in den man sich verlieben könne, so der ehemalige Trainer von Athletic Bilbao, Lille und Olympique Marseille. Zudem lasse der Katalane moderne Methoden in sein Spiel einfließen.

Am Samstag (13:30 Uhr) kann sich Marcelo Bielsa vor Ort in Manchester weitere Eindrücke von Guardiolas Coaching verschaffen. Mit seinem Verein Leeds United (11. Tabellenplatz) tritt er beim souveränen Tabellenführer der Premier League (14 Punkte Vorsprung auf Manchester United) an.