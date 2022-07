ManCity will Kounde Kampf um Abwehr-Ass: Pep Guardiola macht Xavi und Tuchel Konkurrenz

Jules Kounde (23) hat sich auf den Einkaufszettel des FC Barcelona gespielt. Auch Chelsea-Trainer Thomas Tuchel würde mit dem Franzosen Medienberichten zufolge gerne zusammenarbeiten. Mit Manchester City steigt nun offenbar ein dritter Top-Verein in den Poker um den Sevilla-Star ein.

Dem FC Sevilla winkt ein gutes Transfergeschäft mit Jules Kounde. Manager Monchi lotste den Innenverteidiger vor drei Jahren für 25 Millionen Euro von Girondins Bordeaux nach Andalusien. Nun darf der 23-Jährige gehen, Sevilla fordert allerdings knapp das dreifache der einst investierten Ablöse als Entschädigung.

Kounde fühlt sich nach drei Jahren in Sevilla bereit für den nächsten Schritt, übereinstimmenden Medienberichten zufolge würde er sich am liebsten dem FC Barcelona anschließen, wo in Cheftrainer Xavi Hernandez (42) ein großer Bewunderer des Franzosen warten würde.