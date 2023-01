Guardiola schreibt Meistertitel nach Derby-Schlappe ab

Gegen United sah der Katalane ebenfalls zu wenig Leidenschaft. "Unsere zweite Halbzeit war wirklich gut, aber natürlich muss man in diesem Stadion weitermachen. Wir haben ein bisschen unsere Offensive vermisst, unsere Spieler im Sturm, wir waren ein bisschen abgekoppelt", urteilte Guardiola, der am Ende wieder zum Optimismus zurückfand und seinen Schützlingen überraschenderweise ein "fantastisches Spiel" bescheinigte.

Das Restprogramm für den Januar hat es für Manchester übrigens in sich. Am Donnerstag steht das Duell mit den Tottenham Hotspur an, bevor nur drei Tage später die Wolverhampton Wanderers im Etihad Stadium aufschlagen. Im FA Cup empfangen die Citizens am 27.01. schließlich den FC Arsenal.

Verwendete Quellen: sport.es