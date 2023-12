Nach Kritik an Manchester City: Pep Guardiola teilt gegen drei Ex-Profis aus

Kaum zu glauben, aber wahr: In England keimt Kritik an Manchester City auf. Während der letzten Monate gab es an den Skyblues kaum etwas aussetzen.

Das Team von Pep Guardiola erspielte sich Titel um Titel, was im Juni im ersten Triple der Vereinsgeschichte gipfelte. Doch zuletzt geriet der Triumphzug etwas ins Stocken. Gegen Tottenham, Liverpool und Chelsea kam man zuletzt nicht über Unentschieden hinaus, zuvor hatte man gegen Arsenal verloren und sich mit einer Niederlage gegen Newcastle aus dem League Cup verabschiedet.

Von einer Krise ist man nach dem vorzeitigen Einzug ins Champion League-Achtelfinale (als Gruppensieger) und Rang drei in der Liga mit Tuchfühlung zur Spitze dennoch weit entfernt. Perfekt läuft es aber nicht und so sind die TV-Experten, kaum anders als hierzulande (Stichwort Hamann vs. Tuchel), auch in England auf Fehlersuche.

Pep kontert Gary Neville

So hat Manchester United-Legende Gary Neville die These aufgestellt, dass Man City gewisse Selbstzufriedenheit ausstrahle. Das wollte der Coach nicht auf sich sitzen lassen, am Dienstag holte er auf einer Pressekonferenz aus:

"Ehrlich gesagt, vielleicht liege ich falsch, aber ich glaube nicht, dass es um Selbstzufriedenheit geht. Ich kenne die Spieler, wie wir funktionieren. Wie wir aufgetreten sind, war außergewöhnlich", zitiert die Sport Bild Auszüge aus dem Guardiola-Monolog.

Der Katalane weiter:"Ich habe das Gefühl, wenn wir dieses Niveau halten, werden wir die Premier League gewinnen. Wir werden sie wieder gewinnen. Er weiß genau, wie schwierig es ist. Sonst hätte Gary Neville in der besten Zeit von Manchester United viermal die Premier League gewonnen. Das hat er aber bekanntlich nicht getan."

Im weiteren Verlauf adressierte Guardiola auch Jamie Carragher und Micah Richards, zwei weitere Fachmänner der britischen TV-Welt. Guardiola stellte klar, dass es keinem aus diesem Trio gelungen war, die Premier League viermal in Serie zu gewinnen. Dieses "Kunststück" hätte allein Manchester City in den letzten vier Jahren geschafft, wollte der Coach damit ausdrücken.

Carragher amüsiert sich über City

Und die nächste Runde in diesem "Kleinkrieg" folgte auf den Fuß. Der von Guardiola ebenfalls kritisierte Jamie Carragher schrieb auf X (ehemals Twitter): "Ich denke, dass ich die Premier League ebenfalls gewonnen hätte, wenn Liverpool damals in Besitz eines Staates gestanden hätte und gegen uns wegen 115 Verstößen ermittelt wird."

Damit spielte Carragher darauf an, dass die Skyblues in den letzten Jahren dank des Sponsorings aus Abu Dhabi Unsummen für ihren Kader ausgeben konnten und in diesem Zuge wohl auch gegen diverse Regeln des Financial Fairplays verstoßen haben soll.

Die nächste Runde der Scharmützel dürfte nicht lange auf sich warten lassen...

