Guardiola wollte, dass er bei ManCity bleibt – warum Riyad Mahrez trotzdem in die Wüste wechselte

Riyad Mahrez and Pep Guardiola - Foto: Vlad1988 / Shutterstock.com

Riyad Mahrez war einer von vielen Top-Profis, die im vergangenen Sommer in die saudiarabische Liga wechselten. Wäre es nach Pep Guardiola gegangen, würde der Algerier noch heute für Manchester City stürmen.

Coach Pep Guardiola und Sportdirektor Txiki Begiristain wollten Riyad Mahrez im vergangenen Sommer nicht abgeben. "Beguiristain und Guardiola wollten, dass ich bleibe", sagte der algerische Nationalspieler im Interview mit der französischen Zeitung L'Equipe.

Mahrez war 2018 nach einem zähen Verhandlungpoker für 68 Millionen Euro Ablöse von Leicester City ins Etihad Stadium gewechselt. Ein Jahr zuvor hatte der Überraschungsmeister von 2016 sich noch erfolgreich gegen einen Abschied des Rechtsaußen gestemmt.

Riyad Mahrez feierte große Erfolge mit den Citizens

In wettbewerbsübergreifend 236 Partien für Manchester City erzielte der heute 32-jährige 78 Tore und steuerte 59 Vorlagen bei, er gewann unter anderem fünfmal die Meisterschaft. 2023 wurde der Nordafrikaner Champions-League-Sieger mit den Sky Blues. Da er aber weder im Halbfinale, noch im Finale in der Startelf stand, habe er das Gefühl, dass ihm etwas fehle, so Mahrez.