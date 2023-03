Gündogan-Erbe: Geht Guardiola bei Juventus auf die Jagd?

Manchester City droht der Abschied von Ilkay Gündogan. Der Vertrag des deutschen Nationalspielers läuft aus. Einen möglichen Nachfolger scoutet City offenbar in Turin.

Juventus muss nach fetten Verlusten in den vergangenen Jahren sein Gehaltsbudget verringern. Eine Gehaltserhöhung für Rabiot passt daher nicht ins Konzept, zumal der 27-Jährige bereits zu den Großverdienern im Kader von Massimiliano Allegri gehört.

Juve würde der Nationalspieler gerne langfristig an sich binden, bisher konnten sich Rabiots Mutter und Beraterin Veronique und der italienische Rekordmeister aber nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Der Knackpunkt: Unterschiedliche Gehaltsvorstellungen.

Die Sky Blues zeigen nach Informationen von Football Transfers Interesse an Adrien Rabiot (27) von Juventus Turin. Der Franzose, in der laufenden Saison einer der besten Spieler der Bianconeri, steht noch bis zum 30. Juni 2023 bei Juve im Wort. Rabiot kann zum 1. Juli ablösefrei wechseln. Bei City könnte er Gündogan (30, Vertrag endet ebenfalls; wird von Barça umworben) ersetzen.

Sollte Juventus Turin die Champions-League-Qualifikation verpassen, wäre Rabiot wohl nicht zu halten. Der 2019 ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommene Mittelfeldspieler wird nicht nur von Manchester City umworben, auch Chelsea, Manchester United und Arsenal bekunden Medienberichten zufolge Interesse.

Juventus Turin droht Champions League zu verpassen

Juventus Turin belegt nach 25 absolvierten Spielen den achten Tabellenplatz der Serie A. Am Sonntag setzte es nach zuvor vier Siegen am Stück eine bittere 0:1-Pleite gegen den AS Rom. Aufgrund von Bilanz-Schummeleien wurden den Bianconeri 15 Punkte abgezogen. Der Rückstand der Bianconeri auf den ersten Champions League-Rang beträgt aktuell zwölf Punkte.

