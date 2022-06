Premier League Haaland-Wechsel: Pep Guardiola überzeugte BVB-Knipser im Eiltempo

Am letzten Montag wurde Erling Haaland als Neuzugang Man Citys präsentiert. Der Königstransfer stand bereits seit einigen Wochen fest, mit der offiziellen Bekanntgabe ließ sich der Verein dennoch Zeit. Viel schneller und zielgerichteter verlief da definitiv die Verhandlung zwischen Haaland und seinem zukünftigen Coach.

Pep Guardiola soll nach Informationen von The Athletic nur 20 Minuten mit seinem Wunschspieler telefoniert haben. Der Katalane lenkte das Gespräch unverzüglich auf das Wesentliche.

So wurde Haaland angeblich erklärt, dass City von seinem erfolgreichen System, das in der letzten Saison abermals die englische Meisterschaft bescherte, nicht abweichen wird. Vielmehr müsse sich der Torjäger an die Spielphilosophie der Skyblues anpassen.

Diese Vorgabe stellte offensichtlich kein Problem für den Norweger dar, der bei seiner Präsentation voll des Lobes für seinen neuen Coach war. "Pep (Guardiola; d. Red.) ist einer der größten Trainer aller Zeiten. Ich glaube, dass ich hier am richtigen Ort bin, um meine Ambitionen zu verwirklichen."