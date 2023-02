Holt Pep Guardiola einen Weltmeister zu Manchester City?

Mit Julian Alvarez (22) steht ein frischgebackener Weltmeister im Kader von Manchester City. Das reicht Pep Guardiola (52) offenbar nicht. Der Starcoach will den Anteil argentinischer Spieler in seinem Kader Medienberichten zufolge erhöhen.

Manchester City zeigt Interesse an Alexis Mac Allister. Das berichtet die englische Boulevardzeitung Daily Star. Dem Blatt zufolge soll sich Pep Guardiola für eine Verpflichtung des Mittelfeldakteurs einsetzen.

Mac Allister ist noch bis 2025 an Brighton & Hove Albion gebunden. Die Seagulls haben kein Interesse an einem Verkauf ihres größten Stars, würden ihm aber bei einem Wechselwunsch keine Steine in den Weg legen, wenn die Ablöse stimmt. Die Summe, die Brighton & Hove Albion aufruft, hat es in sich. Knapp 80 Millionen Euro sollen angeblich in Richtung Südengland fließen, sonst wird einer Vertragsauflösung von Mac Allister nicht zugestimmt.

Dass Manchester City keine Probleme damit hat, für potenzielle Leistungsträger tief in die Tasche zu greifen, wurde in den vergangenen Jahren mehrfach deutlich. Für Erling Haaland zahlte City beispielsweise 60 Millionen Euro an Borussia Dortmund, für Jack Grealish sogar 117 Millionen Euro (Aston Villa).