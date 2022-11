Guardiola reagiert mit Galgen-Humor: "Ich werde im Mittelfeld spielen, Jürgen als Linksverteidiger"

Manchester City muss in der vierten Runde des Ligapokal ausgerechnet gegen den FC Liverpool ran. Doch damit nicht genug: Die Partie findet nur zwei Tage nach dem WM-Finale in Katar (18. Dezember) statt. Pep Guardiola (51) begegnet dem eng getakteten Spielkalender mit (Galgen-) Humor.

So können die WM-Fahrer genügend Kraft für die Rückrunde tanken. In England ticken die Uhren bekanntlich anders. Die Premier League pausiert stets nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag.

Eine Winterpause wie in Deutschland kennen die Engländer hingegen nicht und so handhaben sie es auf der Insel auch in diesem Jahr. So tritt Man City am 20. Dezember im Ligapokal gegen Liverpool an. Am 28. Dezember geht es weiter zu Leeds United, bevor an Silvester der FC Everton zu Hause empfangen wird.