Premier League Ilkay Gündogan darf Manchester City verlassen

Manchester City hat offenbar die Entscheidung getroffen, Ilkay Gündogan aus dem Kader zu nehmen, und zwar noch in diesem Sommer. Über die von Pep Guardiola und dem Vereinsführungsstab getroffene Entscheidung berichtet die Daily Mail.

Gündogan sei mitgeteilt worden, dass es ihm freisteht, einen neuen Arbeitgeber zu finden, da sein Vertrag im Etihad nur noch ein Jahr Gültigkeit besitzt. Der deutsche Nationalspieler macht Ansprüche auf einen Stammplatz geltend, die von Guardiola nicht immer aufgenommen werden.

Unumstritten ist Gündogan in dieser Saison nämlich nicht mehr, in der Premier League stand er gerade mal die Hälfte aller Spiele in der Startelf. Und auch in den anderen Wettbewerben, die es in England massig gibt, lässt sich kein anderes Bild zeichnen.