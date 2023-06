Ilkay Gündogan stimmt Barça-Wechsel endgültig zu

Ilkay Gündogan (32) kann in dieser Saison noch das Triple mit Manchester City gewinnen. Im Anschluss wird er die Premier League scheinbar verlassen. Mit dem FC Barcelona soll der Mittelfeldspieler bereits eine Einigung erzielt haben.

Wie die katalanische Zeitung Sport vermeldet, hat Gündogan Barça bereits eine Zusage erteilt. Bei den Blaugrana würde der DFB-Kicker in die Fußstapfen von Vereinslegende Sergio Busquets (34) treten, der den Klub zum Saisonende verlassen wird.

Den wirtschaftlich angeschlagenen FC Barcelona dürfte besonders der Umstand erfreuen, dass Gündogans Vertrag in Manchester am 30. Juni ausläuft, sodass keine Ablösesumme fällig wird. Der Rechtsfuß verhandelte zuvor monatelang mit City über einen neuen Kontrakt, konnte sich mit den Verantwortlichen jedoch nicht auf eine in seinen Augen angemessene Vertragslaufzeit einigen.

Bei Barça haben sie Gündogan hingegen mit einem Angebot über drei garantierte Jahre überzeugen können. Nach dem Champions-League-Finale am 10. Mai soll die Einigung dann verkündet werden.