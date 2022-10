Erling Haaland Das ist sein kurioser Ernährungsplan

Diese Innereien sind bekannt für ihre hohe Dichte an Vitaminen und Mineralstoffen. Der große Vorrat an Eisen wirkt zum Beispiel einer Ermüdung entgegen, während das enthaltene Magnesium eine entscheidende Rolle beim Muskelaufbau und beim Verhindern von Krämpfen spielt.

In der Dokumentation "The Big Decision" offenbart Haaland, dass er großen Wert auf hochwertiges Fleisch legt. Sein Fokus legt er im Speziellen auf zwei Organe, die bei seinen Fans eher selten auf dem Speiseplan stehen. "Ich esse das Herz und die Leber", verriet der frühere Dortmunder.

Erling Haaland als Tor-Monster unterwegs

Haaland präsentiert sich nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Manchester weiterhin in Topform. In der Premier League kommt der Norweger nach nur neun Spielen auf überragende 15 Tore, zudem legte er zu drei weiteren Treffern direkt auf. In der Champions League netzte der Ex-Dortmunder zudem in drei Partien fünfmal ein.

City-Coach Pep Guardiola ist begeistert von seinem neuen Top-Torjäger – und neckt ihn. Nach dem 4:0 über Southampton am vergangenen Wochenende, an dem Haaland ausnahmsweise nur einen Treffer erzielte, erklärte der Ex-Bayern-Coach: "Ich bin so sauer auf ihn, dass er keine drei Tore erzielt hat, deshalb lautet der Antrag, ihn aus der Premier League zu entlassen."